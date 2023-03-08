Repubblica: Белому дому не нравятся «провокации» Украины в отношении России

Белый дом негативно относится к провокациям Украины, в числе которых направление беспилотников на территорию России. Об этом пишет газета la Repubblica.

Согласно материалу издания, в Вашингтоне опасаются, что провокационные действия Киева приведут к опасной эскалации, если Россия будет вынуждена жестко ответить на них.

Как считают авторы la Repubblica, опубликованное в газете The New York Times предположение о причастности «проукраинской группы» к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть предупреждением. Отмечается, что эта публикация не указывает на реальных ответственных за теракт, однако говорит об угрозе «опасных провокаций». Кроме того, допускается, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство не полностью контролируют все воинствующие группировки в стране.

Ранее The New York Times писала, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов «Северный поток». При этом в статье газеты указывалось, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили об отсутствии доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, а также того, что что подрыв «Северных потоков» был произведен по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.