Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Repubblica: Белому дому не нравятся «провокации» Украины в отношении России

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Белый дом негативно относится к провокациям Украины, в числе которых направление беспилотников на территорию России. Об этом пишет газета la Repubblica.

Согласно материалу издания, в Вашингтоне опасаются, что провокационные действия Киева приведут к опасной эскалации, если Россия будет вынуждена жестко ответить на них.

Как считают авторы la Repubblica, опубликованное в газете The New York Times предположение о причастности «проукраинской группы» к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть предупреждением. Отмечается, что эта публикация не указывает на реальных ответственных за теракт, однако говорит об угрозе «опасных провокаций». Кроме того, допускается, что президент Украины Владимир Зеленский и правительство не полностью контролируют все воинствующие группировки в стране.

Ранее The New York Times писала, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов «Северный поток». При этом в статье газеты указывалось, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили об отсутствии доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, а также того, что что подрыв «Северных потоков» был произведен по указанию каких-либо украинских правительственных чиновников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть