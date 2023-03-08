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Великобритания ввела новые санкции за нарушения прав человека

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Alberto Pezzali/AP

Великобритания ввела новые санкции за нарушения прав человека в ряде стран мира. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идет о физических и юридических лицах в Иране, Сирии, а также Центральноафриканской Республике.

Уточняется, что санкции введены за нарушения прав человека, а также сексуальное насилие.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, числящийся в санкционном списке Великобритании, официально обратился в Министерство иностранных дел Соединенного королевства с просьбой исключить его из санкционного списка. В своем заявлении бизнесмен утверждает, что согласен с решением Британского правительства ввести санкции против людей, которые поддерживают Кремль и способствуют проведению специальной военной операции России на Украине.
Сам же Тиньков заявил, что «никогда не должен был попадать под санкции».

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