Президент ОАЭ встретился с первой леди Украины Еленой Зеленской

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с первой леди Украины Еленой Зеленской и распорядился выделить $4 млн на помощь пострадавшим в конфликте в стране детям. Об этом сообщает Gulf News.

Отмечается, что средства будут направлены на реализацию проекта благотворительного фонда Зеленской, в рамках которого на Украине планируется создать систему детских домов.

Также сообщается, что Зеленская примет участие в саммите Forbes 30/50, который состоится в Абу-Даби на этой неделе.

В июле прошлого года супруга украинского президента Елена Зеленская появилась на обложке журнала Time. Зеленская не раз появлялась на обложках западных и украинских изданий. В 2019 она вместе с мужем и детьми позировала для обложки украинской версии журнала Vogue.