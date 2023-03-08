Песков назвал публикации в СМИ о терактах на «Северных потоках» скоординированным вбросом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что новые публикации о «Северных потоках» — это скоординированный вброс в СМИ.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание», — указал он.

Песков заявил, что в Кремле недоумевают, как американские чиновники могут распространять в прессе предположения про теракты без расследования.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток».

Российский сенатор Алексей Пушков назвал статью чушью и попыткой дезинформации.

В то же время политолог-американист Дмитрий Дробницкий указал, что для США выгодна утечка данных с новой версией взрывов на «Северных потоках».

В начале февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование взрывов на «Северных потоках». По его словам, взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских военных.