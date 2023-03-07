ТАСС: правительство ФРГ приняло к сведению статью NYT о диверсии на «Северных потоках»

В правительстве Германии заявили, что приняли к сведению информацию американской газеты The New York Times об ответственности проукраинской группировки за подрывы веток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представитель немецкого кабмина.

«Правительство ФРГ приняло к сведению последнее сообщение The New York Times», — цитирует ее агентство.

Она отметила, что с начала октября прошлого года генпрокуратура ФРГ расследует дело о подрыве газопроводов. Представитель правительства напомнила, что расследования также проводят Швеция и Дания.

По ее словам, недавно Швеция, Дания и Германия уведомили Совет Безопасности ООН, что расследование взрывов продолжается и что результата пока нет.

7 марта The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц и новые разведданные сообщила о причастности проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов. При этом в статье газеты указано, что у США нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского или ее помощников.