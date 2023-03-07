Белый дом ответил главе МИД Китая на заявление о конфронтации

Белый дом не стремится к изменению отношений с Китаем и не хочет конфронтации, в том числе в отношении Тайваня. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ответ на предупреждение министра иностранных дел Китая Цинь Гана, сообщает Reuters/

«Мы стремимся к стратегическому соперничеству с Китаем. Мы не стремимся к конфликту», — заявил Кирби. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет оставить отношения Пекина и Вашингтона на уровне «соревнования».

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что, если США продолжат «идти по ложному пути», осуществляя свою текущую политику в отношении КНР, это приведет стороны к конфронтации. Министр отметил, что Соединенные Штаты много говорят о соблюдении правил, но, при этом, ведут нечестную конкуренцию.

Глава МИД Китая также заявил, что Пекин должен развивать свои отношения с Россией, так как обстановка в мире становится «все более неспокойной».

Ранее Цинь Ган говорил, что отношения между Россией и Китаем не представляют угрозы для других стран.