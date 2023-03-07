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Глава МВД Браверман: Британия введет ежегодный лимит на беженцев

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Martyn Wheatley/Global Look Press

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман в Палате общин парламента заявила о новом законопроекте, позволяющем ввести ограничение на число беженцев, которых ежегодно может принять страна. Об этом сообщает The Guardian.

«Билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять», — сказала она.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на правительственные данные сообщал, что около 45,7 тыс. нелегалов перебрались в Великобританию через Ла-Манш по итогам 2022 года, что на 60% больше прошлогодних показателей.

Согласно официальной статистике, число нелегалов, которые пересекают Ла-Манш, на протяжении последних четырех лет растет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией.

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