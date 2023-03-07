Лукашенко: самолет А-50 серьезно не поврежден в результате диверсии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за диверсии российский самолет А-50 серьезно не поврежден, царапины и одна пробоина не мешают выполнять обязанности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Он отметил, что попросил Россию забрать самолет на обслуживание, а в Белоруссию прислать другой.

Он рассказал, что в Белоруссии был задержан «террорист украинских спецслужб» и его пособники, причастные к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи».

Ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что беспилотники, якобы запущенные с территории Черниговской и Киевской областей Украины, совершили атаку на военный аэродром Мачулищи под Минском. Более того, сообщалось о якобы перестрелке на белорусско-украинской границе.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минск опроверг сообщения об атаке беспилотников на аэродром, а пресс-служба белорусского Минобороны опубликовала кадры исправного самолета.