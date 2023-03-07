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FT: недостаточный уровень военных расходов нарушит обязательства Великобритании перед НАТО

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Global Look Press

Неспособность властей Британии поддерживать должный уровень военных расходов, возможно, приведет к подрыву обязательств страны перед НАТО, заявили в комитете по обороне Палаты общин британского парламента. Об этом сообщает Financial Times.

По мнению авторов представленного доклада, существует угроза того, что правительству «не удастся защитить оборонный бюджет от инфляционного давления».

В дальнейшем, если прогноз сбудется, то это станет «неверным сигналом как для союзников, так и для противника».

Ко всему прочему, парламентарии опасаются, что «без модернизации вооружений сухопутных сил Великобритания будет не в состоянии развернуть достаточные силы в континентальной Европе».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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