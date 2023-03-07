Глава МИД КНР заявил, что конфликт на Украине «подошел к критическому моменту»

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что конфликт на Украине «подошел к критическому моменту». Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ходе ежегодных сессий главного совещательного и законодательного органов страны, которые на текущей неделе проходят в Пекине, передает РИА Новости.

По словам министра, «либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь», украинский конфликт «усугубится, ситуация выйдет из-под контроля».

Он также указал, что санкции и давление не могут решить проблемы.

«Сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог», — сказал дипломат.

Он отметил, что нужно «как можно скорее запустить мирные переговоры».

«Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе», — добавил Цинь Ган.

Ранее Министерство иностранных дел Китая представило позицию по мирному урегулированию на Украине. План по разрешению украинского кризиса состоит из 12 пунктов.