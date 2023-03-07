МИД Китая: США злоупотребляют силой и пренебрегают нормами международного права

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что власти CША ведут неприемлемую международную политику, злоупотребляя силой и пренебрегая нормами международного права. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в ходе ежегодных сессий главного совещательного и законодательного органов страны, которые на текущей неделе проходят в Пекине, передает ТАСС.

Говоря о недавнем инциденте с китайским аэростатом, министр указал, что Соединенные Штаты признали, что этот воздушный объект «не представлял какой-либо опасности».

«Однако США действуют вопреки духу международного [сотрудничества], нарушая международные правила», — сказал он.

По словам дипломата, эта страна «руководствуется презумпцией виновности, чересчур злоупотребляя силой».

Он также указал, что американская сторона «устроила дипломатический кризис, которого можно было избежать».

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И заявил, что отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на критическом уровне.

Он отметил, что Соединенные Штаты своей политикой пытаются подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая, поддерживая сепаратистов на Тайване.