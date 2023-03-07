Представитель России в ООН Тяжлова заявила о включении Украины в состав «киберНАТО»

Представитель РФ Ирина Тяжлова заявила о включении Украины в состав «киберНАТО». С таким заявлением она выступила на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, передает РИА Новости.

По словам дипломата, украинскому государству отводится роль испытательного полигона.

«Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима», — сказала она.

По ее словам, Украину неслучайно привлекли к деятельности центра Североатлантического альянса по кибербезопасности в Таллине.

«Иными словами — включили в состав киберНАТО», — отметила Тяжлова.

Также она указала, руководители стран Запада упускают из вида, что созданная при их помощи IT-армия Украины, по сути, является конгломератом криминальных группировок, которая уже начинает грабить граждан государств так называемого цивилизованного мира.

Дипломат добавила, что власти США «продолжают грубые попытки вмешательства» во внутренние дела других стран.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил, что подготовленные американцами украинские хакеры могут совершить диверсии на российские предприятия и транспортную инфраструктуру, однако такие кибератаки никак не повлияют на ход специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.