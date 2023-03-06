Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гросу: ЕС создаст фильтр для борьбы с контрабандой на молдавско-украинской границе

close
100%
Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Председатель парламента, а также правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что специальная гражданская миссия Евросоюза будет направлена в Молдавию для борьбы с контрабандой на границе Украины. Об этом он рассказал в интервью «радио Молдова».

По его словам, территорию республики пересекают тысячи беженцев, в этом потоке есть не только люди, ищущие убежища, но и плохие люди, занимающиеся контрабандой.

«Задача этой миссии — остановить этот поток на границе и предупреждать нарушения», — заявил Гросу.

Он добавил, что сотрудничество в этой области позволит поднять уровень доверия к Молдавии со стороны ЕС.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS) сообщила, что ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдавию гражданскую миссию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть