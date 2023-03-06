Гросу: ЕС создаст фильтр для борьбы с контрабандой на молдавско-украинской границе

Председатель парламента, а также правящей в Молдавии Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что специальная гражданская миссия Евросоюза будет направлена в Молдавию для борьбы с контрабандой на границе Украины. Об этом он рассказал в интервью «радио Молдова».

По его словам, территорию республики пересекают тысячи беженцев, в этом потоке есть не только люди, ищущие убежища, но и плохие люди, занимающиеся контрабандой.

«Задача этой миссии — остановить этот поток на границе и предупреждать нарушения», — заявил Гросу.

Он добавил, что сотрудничество в этой области позволит поднять уровень доверия к Молдавии со стороны ЕС.

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Европейской службе внешних связей (EEAS) сообщила, что ряд стран Евросоюза собираются летом направить в Молдавию гражданскую миссию.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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