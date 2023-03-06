Путин назначил замглавы ФСИН генерал-майора внутренней службы Гиричева

Российский президент Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора ФСИН. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — сказано в указе.

Ранее сообщалось, что президент России назначил Дмитрия Грибкова помощником секретаря Совета безопасности РФ.

25 января Государственная Дума приняла в третьем чтении проект базового закона «О пробации в РФ», в котором обозначено введение в России института социальной адаптации осужденных.

Закон предусматривает социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, освободившихся из заключения, а также приговоренных к принудительным работам. Вести единый реестр лиц — участников пробации будет Федеральная служба исполнения наказаний.