Премьер Эстонии Каллас связала победу своей партии на выборах с поддержкой Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поблагодарила граждан страны, голосовавших за правящую Партию реформ на прошедших парламентских выборах. По ее словам, партия достигла убедительного результата.

«Убедительные результаты Партии реформ на эстонских выборах <…> от всего сердца благодарю вас. Это показывает, что эстонцы в подавляющем большинстве ценят либеральные ценности, безопасность, основанную на ЕС и НАТО, и твердую поддержку Украины», — написала Каллас в Twitter.

Парламентские выборы в Эстонии прошли 5 марта, по их итогам партия Каллас заняла первое место, получив 32% голосов. На второй строчке оказались оппозиционные консерваторы — 16%, партия устойчиво лидировала во время подсчета голосов вплоть до опубликования результатов электронного голосования. Третье место разделили центристы и партия «Ээсти 200», получив по 14%. При этом явка в рамках голосования достигла самого высокого показателя за всю историю независимой республики — 63,3%.

Ранее сообщалось, что эстонская оппозиция пообещала обжаловать итоги парламентских выборов в суде.