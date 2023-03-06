Эстонская оппозиция пообещала обжаловать итоги парламентских выборов в суде

Оппозиционная Консервативная народная партия отказалась признавать победу правящей Патрии реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас на выборах в Эстонии, которые состоялись 5 марта, передает ERR. Как заявил глава эстонских консерваторов Мартин Хельме, политическая сила не согласна с результатами голосования, в особенности электронной части выборов.

«Мы обжалуем результаты электронного голосования [в суде]. Мы потребуем предоставить электронные журналы, фрагменты кода, все, что только можно <…> Электронное голосование — это несерьезно», — отметил Хельме.

Как указал лидер Консервативной народной партии Эстонии, он не исключает возможных нарушений в ходе электронного голосования. Он также добавил, что подсчет голосов, полученных таким способом, должен был занять всего час, а растянулся почти до конца дня.

Парламентские выборы в Эстонии прошли 5 марта, по их итогам партия Каллас заняла первое место, получив 32% голосов. На второй строчке оказались консерваторы Хельме — 16%, партия устойчиво лидировала во время подсчета голосов вплоть до опубликования результатов электронного голосования. Третье место разделили центристы и партия «Ээсти 200», получив по 14%. При этом явка в рамках голосования достигла самого высокого показателя за всю историю независимой республики — 63,3%.

Ранее сообщалось, что Каллас указала на трудности с сохранением единства Запада по Украине.