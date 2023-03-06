Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев выполнил последнее условие страны-кандидата в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были даны стране при получении статуса кандидата в сообщество. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал о том, что главой Национального антикоррупционного бюро Украины стал Семен Кривонос. По словам руководителя украинского кабмина, процессу назначения предшествовал «прозрачный конкурс», по итогам которого комиссия из международных партнеров определила трех кандидатов на эту должность.

«Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении», — заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что с назначением директора НАБУ независимая антикоррупционная инфраструктура полностью сформирована и ее команда «привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институтов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году.