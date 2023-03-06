Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев выполнил последнее условие страны-кандидата в ЕС

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Евросоюза, которые были даны стране при получении статуса кандидата в сообщество. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал о том, что главой Национального антикоррупционного бюро Украины стал Семен Кривонос. По словам руководителя украинского кабмина, процессу назначения предшествовал «прозрачный конкурс», по итогам которого комиссия из международных партнеров определила трех кандидатов на эту должность.

«Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении», — заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что с назначением директора НАБУ независимая антикоррупционная инфраструктура полностью сформирована и ее команда «привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институтов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой, что Киев намерен начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз уже в этом году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть