Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Путин после беседы с Токаевым может провести еще один разговор

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась 6 марта, может провести еще один телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Как рассказал пресс-секретарь, Путин обсудил с Токаевым «различные аспекты» двусторонних отношений России и Казахстана, в том числе это касается транспортных коридоров и торгово-экономическое взаимодействие.

Еще один международный телефонный разговор у российского президента может состоятся в начале второй половины дня, отметил Песков, не уточнив, кто может стать собеседником Путина.

Он подчеркнул, что если эта беседа состоится, «мы тоже дадим вам сообщение».

Песков также прокомментировал информацию о возможном визите сирийского лидера Башара Асада в Москву. Он не стал анонсировать визит Асада в Москву и напомнил о правилах безопасности при организации таких визитов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть