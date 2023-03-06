Песков заявил, что Путин после беседы с Токаевым может провести еще один разговор

Президент России Владимир Путин после беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась 6 марта, может провести еще один телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

Как рассказал пресс-секретарь, Путин обсудил с Токаевым «различные аспекты» двусторонних отношений России и Казахстана, в том числе это касается транспортных коридоров и торгово-экономическое взаимодействие.

Еще один международный телефонный разговор у российского президента может состоятся в начале второй половины дня, отметил Песков, не уточнив, кто может стать собеседником Путина.

Он подчеркнул, что если эта беседа состоится, «мы тоже дадим вам сообщение».

Песков также прокомментировал информацию о возможном визите сирийского лидера Башара Асада в Москву. Он не стал анонсировать визит Асада в Москву и напомнил о правилах безопасности при организации таких визитов.