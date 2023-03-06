Песков не стал анонсировать визит Асада в Москву, напомнив о правилах безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном визите сирийского лидера Башара Асада в Москву.

«В подготовке, как правило, находятся несколько визитов, работают наши международники. Международные визиты мы в установленное время анонсируем, тем более, что есть определенные правила безопасности. Своевременно сообщим», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что президент Сирии Башар Асад посетит Россию с рабочим визитом в середине марта. Предполагается, что сирийский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Последний визит Башара Асада в Москву состоялся в середине сентября 2021 года.

На прошлой неделе иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан планирует посетить Россию в марте.