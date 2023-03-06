Кабмин Японии: страна обеспокоена повышением оборонного бюджета и военной активностью КНР

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что планы Китая увеличить оборонный бюджет и в целом расширить военную активность в регионе вызывает серьезную обеспокоенность у японской стороны и ее союзников. Об этом сообщает ТАСС.

«Китай последовательно и большими темпами повышает оборонные расходы, активно усиливает свою военную мощь без должной прозрачности этих действий. Такие действия Китая являются предметом огромной обеспокоенности нашей страны и всего международного сообщества», — сказал Мацуно.

Он также раскритиковал действия властей КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, отметив, что военная активность Пекина в регионе является вызовом невиданного до сих пор уровня. На это, по словам генсека, Японии нужно отвечать совместно с союзниками.

Ранее на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва рассматривался проект бюджета КНР на 2023 года, в котором говорилось, что Китай в текущем году собирается увеличить оборонный бюджет до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд).

Также накануне стало известно, что власти Китая намереваются в этом году ускорить программу модернизации китайской Народно-освободительной армии и усилить боевую подготовку войск.