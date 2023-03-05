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Обозреватель Washington Times Маккена: поражения ВСУ вынудят Запад остановить помощь Киеву

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Reuters

Обозреватель Washington Times Майкл Маккена пишет, что невнятная политика президента США Джо Байдена по украинскому вопросу с одной стороны и неудачи ВСУ на поле боя с другой вынудят отказаться от военной помощи Киеву.

«Было бы хорошо, если команда Байдена когда-нибудь сформулировала, чем, по их мнению, закончится вся эта история, помимо диснеевской сказки, в которой Украина побеждает и все живут долго и счастливо», — пишет автор, добавив, что неспособность администрации объяснить конечную цель и план действий настораживает.

Публицист полагает, что избиратели ощущают отсутствие четкой линии Вашингтона, что выльется в усталость налогоплательщиков от отправки американских денег за границу, а Москва, в свою очередь, так и останется непобежденной.

Он также добавил, что лоббистам украинской позиции мешает отсутствие побед ВСУ на поле сражений. Маккена подытожил, что Соединенным Штатам пора начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что в последние месяцы в районе города Артемовска (украинское название — Бахмут) были разгромлены несколько самых подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины.

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