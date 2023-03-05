Власти Сирии назвали нарушением суверенитета визит генерала США в страну

Власти Сирии назвали незаконным визит председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли на базу США на северо-востоке страны. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

В Министерстве иностранных дел Сирии осудили этот визит. «Сирия решительно осуждает незаконный визит главы американского штаба на незаконную военную американскую базу на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

В Дамаске назвали этот визит нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

4 марта стало известно, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Сирии. По информации Reuters, в рамках поездки Милли дал оценку многолетним усилиям США по борьбе с террористическими группировками на территории Сирии, а также мерам защиты американских военнослужащих в арабской республике.

Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц призвал президента США Джо Байдена объяснить, что американские военные делают в Сирии.

4 января американские военные вывезли из Сирии 60 грузовиков с нефтью и пшеницей. По информации агентства SANA, колонна из 36 нефтевозов и 24 грузовиков с ресурсами проследовала на американские базы в Ираке.