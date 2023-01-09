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Президент Мексики назвал причастных к попытке переворота в Бразилии

Президент Мексики Обрадор заявил о причастности олигархов к попытке переворота в Бразилии

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Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что за попыткой государственного переворота в Бразилии стоят олигархи. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Достойная порицания и антидемократическая попытка государственного переворота консерваторов в Бразилии, поощряемая верхушкой олигархической власти, их представителями и фанатиками», — написал президент Мексики.

По его словам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не один, у него есть поддержка прогрессивных сил страны, Мексики, американского континента и всего мира.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах главы государства, протестуя против результатов голосования захватили здание конгресса в столице, прорвались в резиденцию президента (дворец Планалту), а также в здание Верховного суда. Они устроили там погромы, ломали мебель и жгли костры. За участие в массовых беспорядках задержали по меньшей мере 150 человек.

В связи с беспорядками президент Бразилии объявил до 31 января режим чрезвычайной ситуации в столице.

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