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Додик наградил Путина орденом

Президент Республики Сербской Додик наградил Путина высшей наградой республики

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик удостоил российского президента Владимира Путина высшей республиканской награды — ордена «За особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской», сообщает ТАСС.

Российский посол в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов от имени главы государства выразил признательность за оказанную честь.

«Эта награда является подтверждением стратегического характера взаимоотношений, направленных на укрепление дружбы наших братских народов», — подчеркнул дипломат.

Награда будет вручена главе России при первой же официальной встрече двух лидеров.

По словам Додика, он гордится тем, что в День Республики награждает друзей республики и выражает им глубочайшее уважение.

Ранее Милорад Додик, одержавший победу на выборах президента Республики Сербской 2 октября, поздравил с днем рождения президента России.

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