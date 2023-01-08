Полиция Армении задержала митингующих, пытавшихся заблокировать базу ВС РФ в Гюмри

Полиция Армении задержала участников несанкционированной акции протеста около российской военной базы в Гюмри. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление начальника управления по связям с общественностью полиции Армении Зарзанда Габриеляна.

Участники акции собрались на дороге к 102-й военной базе ВС РФ. Были задержаны 65 активистов радикальной политической организации «Национально-демократический полюс». Протестующие хотели заблокировать вход на российскую военную базу в знак протеста против блокировки Лачинского коридора.

Ранее член оппозиционной армянской партии «Национально-демократический полюс» (НДП или «Бевер») Ваге Гаспарян пригрозил заблокировать 102-ю военную базу Вооруженных сил России в том случае, если Лачинский коридор не будет разблокирован.

Министерство иностранных дел Армении заявило, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубился из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора.