Министр обороны Сербии назвал неслучайным отказ НАТО на запрос Белграда в канун Рождества

Министр обороны Сербии Милош Вучевич считает неслучайным, что ответ НАТО на просьбу Белграда о возвращении сербских сил безопасности в Косово был дан в канун Рождества. По его мнению, сербам следует сделать определенные выводы после этого отказа, сообщает Kosovo Online.

«Это не совпадение, что нам вручают ответ в канун Рождества. Из этого мы должны сделать определенные выводы», — подчеркнул Вучевич.

При этом министр обороны отметил, что Белград должен «реагировать трезво и разумно». «Мы и впредь будем всеми силами сохранять мир и стабильность», — подчеркнул Вучевич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) решила отказать Сербии в запросе на ввод сербских силовиков в Косово и Метохию.

Ранее власти Сербии назвали покушением обстрел празднующих Рождество сербов в Косово. Пострадавшие — 11-летний подросток и 21-летний молодой человек — были госпитализированы с ранениями средней тяжести.