Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Сербии назвал неслучайным отказ НАТО на запрос Белграда в канун Рождества

close
100%
srbija.gov.rs

Министр обороны Сербии Милош Вучевич считает неслучайным, что ответ НАТО на просьбу Белграда о возвращении сербских сил безопасности в Косово был дан в канун Рождества. По его мнению, сербам следует сделать определенные выводы после этого отказа, сообщает Kosovo Online.

«Это не совпадение, что нам вручают ответ в канун Рождества. Из этого мы должны сделать определенные выводы», — подчеркнул Вучевич.

При этом министр обороны отметил, что Белград должен «реагировать трезво и разумно». «Мы и впредь будем всеми силами сохранять мир и стабильность», — подчеркнул Вучевич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Международная миссия под эгидой Североатлантического альянса в Косово и Метохии (KFOR) решила отказать Сербии в запросе на ввод сербских силовиков в Косово и Метохию.

Ранее власти Сербии назвали покушением обстрел празднующих Рождество сербов в Косово. Пострадавшие — 11-летний подросток и 21-летний молодой человек — были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть