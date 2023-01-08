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CNN: союзники США опасаются, что новый спикер конгресса Маккарти сократит помощь Киеву

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Evelyn Hockstein/Reuters

Иностранные дипломаты обеспокоены последствиями сложных выборов спикера палаты представителей США для будущей поддержки Украины. Об этом сообщает CNN.

Один из дипломатов сообщил CNN, что, по мнению союзников США, сложившаяся во время выборов спикера «тупиковая ситуация» определенно сигнализирует о проблемах с продвижением помощи Украине. «Это предвестник затяжного законодательного паралича», — сказал дипломат.

Еще один дипломат рассказал CNN, что его беспокоят «политические уступки, на которые приходится идти Маккарти» для избрания на пост спикера. Третий дипломат выразил обеспокоенность тем, что законодателям, выступающим против увеличения помощи Украине, могут быть предоставлена возможность назначения членов важных комитетов в конгрессе.

Ранее сообщалось, что республиканец Кевин Маккарти, который был избран спикером палаты представителей конгресса США, огласил приоритеты работы нижней палаты парламента, не упомянув Украину.

7 января члены палаты представителей конгресса США по итогам 15-го тура голосования избрали Кевина Маккарти новым спикером палаты представителей конгресса. Дебаты, связанные с выборами спикера, продолжались четыре дня.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что в конгрессе США могут возникнуть серьезные разногласия, в том числе по поводу поддержки Украины.

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