Клишас предложил игнорирующим конституционные меры политикам покинуть органы власти

Политикам, предлагавшим игнорировать положения Конституции России, следует уйти из конституционных органов власти РФ, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — утверждается в публикации Клишаса.

Другие подробности в публикации российского сенатора в отношении авторов антиконституционных мер больше не приводятся.

Ранее Клишас назвал примером самой циничной лжи гарантии по Минским соглашениям.

В ноябре сообщалось, что в России предложили лишать российского гражданства иноагентов. Учредитель Фонда Александр Карабанов потребовал изменить действующее законодательство. Карабанов считает, что «иностранных агентов максимально надо загнать в жесткие рамки.