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Новый спикер Маккарти не упомянул Украину в числе приоритетов Палаты представителей

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Evelyn Hockstein/Reuters

Республиканец Кевин Маккарти, который был избран спикером Палаты представителей конгресса США, огласил приоритеты работы нижней палаты парламента, не упомянув Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Маккарти, на выборах в конгресс в ноябре прошлого года американцы проголосовали за новое направление для США и теперь палата представителей намерена выполнить свои обязательства.

Речь идет об обеспечении сильной экономики, безопасности, свободы внутри страны и подотчетности правительства, подчеркнул он.

По его словам, законодатели обязуются прекратить «расточительные траты» администрации США, чтобы снизить цены на продукты питания, бензин, автомобили, жилье, прекратить рост государственного долга, а также снизить цены на энергетику.

В числе основных приоритетов он также указал противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой и конкуренцию с Пекином.

В своей речи он ни разу не упомянул ситуацию на Украине и выделение средств на оказание помощи Киеву, подчеркивает агентство.

7 января члены палаты представителей конгресса США по итогам 15-го тура голосования избрали Кевина Маккарти новым спикером Палаты представителей конгресса. Маккарти получил 216 голосов голосующих.

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