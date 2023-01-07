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Палата представителей США не смогла избрать нового спикера после 14 туров голосования

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Палата представителей Конгресса США по итогам 14-го тура голосования не смогла выбрать нового спикера. Об этом сообщает CBS News.

В 14-м туре лидер республиканцев Кевин Маккарти получил 216 голосов, однако из-за разногласий в рядах партии не набрал необходимые 218 голосов. При этом накануне он выражал уверенность, что уже заручился поддержкой необходимого для его избрания спикером числа республиканцев.

6 января сообщалось, что палата представителей Соединенных Штатов не смогла избрать спикера по итогам 11-го тура голосования.

Тогда Маккарти также не смог набрать 218 необходимых для победы голосов, а экс-президент США Дональд Трамп, кандидатуру которого выдвигал республиканец Мэтт Гетц, получил только один голос.

Таким образом, был побит рекорд столетней давности, когда спикера избрали в девятом раунде.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что новый спикер палаты представителей США, наиболее вероятным кандидатом на пост которого является республиканец Кевин Маккарти, может урезать бюджет Пентагона.

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