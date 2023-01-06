Замглавы МИД Украины Мельник призвал Германию поставить ВСУ самолеты и ракеты

Замглавы МИД Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию поставить ВСУ самолеты и ракеты, сообщает объединение RND.

«Речь идет о всех доступных тяжелых вооружениях, таких как боевые танки, истребители, боевые дроны, военные корабли, подлодки, баллистические ракеты», — заявил Мельник.

Он добавил, что недоволен решением поставить ВСУ БМП Marder — по словам украинского дипломата, это решение правильное, но запоздалое.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков выразил уверенность в том, что после отправки Украине американских боевых машин пехоты Bradley и французских танков AMX-10 Запад может перейти к поставкам более тяжелой техники.

По словам специалиста, на тех машинах, поставка которых анонсирована сейчас, проблематично совершать крупномасштабные наступательные действия. Он заявляет, что эта техника позволит проводить локальные операции на отдельных направлениях.