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Премьер Чехии Фиала: конфликт на Украине показал необходимость точной информации от спецслужб

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Darko Bandic/AP

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что конфликт на Украине подтвердил необходимость точной и своевременной информации от спецслужб, в том числе, полученной ими от зарубежных партнеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с руководствами чешских ведомств были рассмотрены актуальные задачи разведчиков, в частности, по вопросам, которые связаны с конфликтом на территории Украины.

«Этот конфликт подтвердил значение точной и своевременной информации от спецслужб, в том числе, информации, полученной в результате сотрудничества с зарубежными партнерами», — отметил Фиала.

Он добавил, что военная разведка уделяет интенсивное внимание ситуации на Украине, тем самым, внося весомый вклад в обеспечение безопасности Чехии.

Ранее Фиала заявил, что Чехия продолжит получать нефть по трубопроводу «Дружба» в течение ближайших лет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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