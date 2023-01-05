Французский политик Филиппо раскритиковал решение Парижа о новой помощи Киеву

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике решение Парижа продолжить отправлять финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в 2023 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что Франция отправляет Зеленскому по 10 млн евро каждый день. Зеленский, по его мнению, «выиграл джек-пот».

«Когда мы прекратим этот скандал?» — резюмировал Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо посчитал безумным решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Украины бронемашин AMX-10RC. Об этом он высказался в своем Twitter.

Он считает, что это лишь затянет конфликт на Украине и еще сильнее «разденет» вооруженные силы Франции. По мнению Филиппо, вместо стремления к миру и завершению конфликта Макрон и НАТО делают противоположное.

До этого глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция может направить Украине бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев.