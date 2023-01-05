Junge Freiheit: эксперты Геро и Ритц поступили смело, обвинив США в эскалации на Украине

Обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц утверждает, что антиамериканский взгляд на украинский кризис от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев в Германии.

В публикации отмечается, что в последней совместной работе Геро и Ритц назвали конфликт на Украине американской прокси-войной, возложив на Вашингтон ответственность за эскалацию.

По мнению обозревателя издания, труд политологов является смелым, ведь их публикация опровергла «общепринятые на Западе положения».

Хинц подчеркнул, что за свои заявления Геро и Ритц предсказуемо оказались в социальной изоляции.

Ранее представитель Социал-демократической партии Германии (входит в правительственную коалицию), член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерег немецкие власти от поставки на Украину немецких танков Leopard 2.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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