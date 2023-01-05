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МИД Индии: Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре

Представитель МИД Индии Багчи: Украину не приглашали на саммит G20 в Нью-Дели

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Global Look Press

Украина не приглашена на саммит Группы двадцати в Нью-Дели в сентябре. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, сообщает ТАСС.

По его словам, Украины нет в списке приглашенных на саммит G20. Мероприятие пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. Кроме лидеров стран большой двадцатки приглашены представители еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.

«До саммита еще есть время. Какие страны-участницы G20, а также какие страны приглашены, мы объявляли. Я не думаю, что Украина есть среди них», — пояснил Багчи.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что делегация Совета Федерации планирует принять участие в саммите парламентов стран G20 в Индии в 2023 году. Сенаторы РФ в 2023-м году будут принимать участие в мероприятиях на всех международных межпарламентских площадках.

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