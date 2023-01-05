Во Франции назвали безумием отправку танков на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон должен работать над установлением мира на Украине, а не посылать своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому финансы и вооружения, заявил глава движения «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА Новости. По его словам, глава государства желает лишь «раздеть» французскую армию.

«Макрон отправляет Зеленскому танки: это безумие! Это означает еще больше «раздеть» французскую армию и сохранить конфликт любой ценой! Мы должны прекратить посылать деньги и оружие и стремиться к миру», — отметил Филиппо.

Как указал лидер французских «Патриотов», вместо поиска дипломатического решения, Макрон явно делает шаги, которые работают на продолжение конфликта. Он также подчеркнул, что вместе с президентом Франции тоже самое делает и Североатлантический альянс.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция может направить Украине бронеавтомобили AMX-10RC в течение нескольких недель или месяцев.