Часть депутатов Рады выступили против лишения мандатов «пророссийских» коллег

Часть депутатов Рады выступили против лишения депутатских полномочий представителей из так называемых «пророссийских» партий. Об этом сообщается на сайте общественного движения «Честно».

По его информации, 70 украинских парламентариев отказались подписывать обращение к спикеру Рады Руслану Стефанчуку «о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий».

«Об этом говорится в ответе на запрос движения «Честно» народного депутата от фракции «Слуга народа» Олега Дунди, который инициировал сбор подписей», — сообщается на сайте движения.

В сообщении сказано, что пока собрано 96 подписей из 150 необходимых.

По данным «Честно», фракция «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко, практически в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, которая предполагает вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии Рады.

Ранее в Раду внесли законопроект, предусматривающий лишение полномочий депутатов, которые являются представителями запрещенных на Украине партий. Согласно документу, новую норму призывают распространить не только на парламентариев Рады, но и членов местных советов.

До этого на территории Украины запретили деятельность 16 политических партий, в основном оппозиционного толка. В частности, решение властей коснулось «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), активно критиковавшей президента Украины Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний.