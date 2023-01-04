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Глава МИД ФРГ Бербок: отдельные страны ЕС не должны блокировать решения всего блока

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за изменение одного из фундаментальных принципов Евросоюза — принятия тех или иных решений только при согласии всех членов блока. По ее словам, ЕС больше не может допустить того, чтобы отдельные страны блокировали действия объединения.

«Голосование квалифицированным большинством может привести к более справедливым... результатам для всех нас. Мы должны быть способны действовать эффективно и быстро», — цитирует слова Бербок Reuters.

Как указала глава МИД ФРГ, европейские государства часто сталкиваются с проблемами из-за необходимости консенсуса. Она также подчеркнула, что иногда в ЕС не могут подготовить пресс-релиз, «потому что они не могут договориться об одной и той же формулировке».

Ранее СМИ сообщили, что Германия может передать замороженные российские активы Украине, если союзники сделают так же.

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