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В Польше раскритиковали ответ Германии на требование о репарациях

Замглавы МИД Польши Мулярчик назвал неуважением отказ ФРГ обсуждать вопрос репараций

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил агентству РАР, что отказ Берлина обсуждать с Варшавой вопрос репараций демонстрирует неуважительное отношение к полякам.

Ранее власти ФРГ официально отказали Польше в переговорах о репарациях.

Мулярчик отметил, что в дипломатической ноте Берлина отсутствует юридическая аргументация, а ответ в одном предложении свидетельствует о неуважительном отношении к Польше.

Он добавил, что Варшава продолжит последовательно работать над вопросом о репарациях и в итоге Берлин будет вынужден изменить свою позицию.

Власти Польши требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В правительстве ФРГ неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить и указывают, что Варшава отказалась от репараций в 1953 году.

Накануне Мулярчик рассказал о просьбе к ООН помочь получить военные репарации от ФРГ.

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