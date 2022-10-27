Valeurs Actuelles: США могут избавиться от Зеленского при компромиссе с Россией

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Соединенные Штаты Америки могут избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в случае достижения компромисса с Россией. Об этом в колонке для французского журнала Valeurs Actuelles написала глава французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.

По ее словам, Зеленский стал излишне обременительным даже для тех американских политиков, которые настроены против России. Галактерос заявила, что сейчас единственным вариантом разрешения украинского конфликта являются переговоры между Москвой и Вашингтоном.

«[Президента России — «Газета.Ru»] Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком», — резюмировала Галактерос.

В октябре директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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