В сенате Италии заявили, что будущее Украины должно решать мировое сообщество

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Reuters

Глава фракции «Лига» в сенате Италии Массимилиано Ромео заявил, что будущее Украины должно решать мировое сообщество, а не только Киев. Об этом сообщает портал Euractiv.

По его словам, мировое сообщество должно будет действовать с учетом интересов страны.

«Немного неприятно слышать, как вы говорите: «Решать будут украинцы. Конечно, мы должны уважать волю украинцев, но лучше сказать, что международное сообщество будет решать в интересах Украины», — пояснил Ромео.

Он призвал нового премьер-министра Джорджию Мелони созвать международную конференцию по обороне и безопасности в Европе, чтобы Италия была способна «обусловить международный геополитический сценарий» и не довольствоваться безоговорочной поддержкой Украины.

Ранее Берлускони заявлял, что конфликт на Украине откатил отношения Европы и России на 20 лет.

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