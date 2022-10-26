Сенатор Цеков: Польше грозят последствия из-за резолюции о «террористическом режиме»

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что последствия принятой в среду сенатом Польши резолюции о признании властей РФ «террористическим режимом» последуют обязательно, и они будут болезненными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, последствия этого решения «обязательно последуют», может и не сразу, а через год или несколько лет, но они будут «болезненными».

Он добавил, что Польша должна будет понести наказание за «лживую аргументацию за принятие такой резолюции».

Цеков считает, что если бы «Польша придерживалась правды, то должна была бы признать террористическим режимом власти США, которые взрастили не один десяток террористов и Усаму бен Ладена в их числе».

Ранее польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом, разработанную группой сенаторов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть