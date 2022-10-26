Сенатор Цеков: Польше грозят последствия из-за резолюции о «террористическом режиме»

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что последствия принятой в среду сенатом Польши резолюции о признании властей РФ «террористическим режимом» последуют обязательно, и они будут болезненными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, последствия этого решения «обязательно последуют», может и не сразу, а через год или несколько лет, но они будут «болезненными».

Он добавил, что Польша должна будет понести наказание за «лживую аргументацию за принятие такой резолюции».

Цеков считает, что если бы «Польша придерживалась правды, то должна была бы признать террористическим режимом власти США, которые взрастили не один десяток террористов и Усаму бен Ладена в их числе».

Ранее польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом, разработанную группой сенаторов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.