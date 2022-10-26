Власти Николаевской области сообщили об обстрелах двух объектов инфраструктуры

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Вталй Км/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Руководитель администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что под два объекта инфраструктуры попали под обстрел, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, накануне с 14.30 до 16.10 под ударом оказалась Первомайская община.

«Попадания были по двум инфраструктурным объектам и по открытой территории за их пределами», — сообщил Ким.
Он уточнил, что пострадавших нет. Подробности о том, какие объекты оказались под обстрелом, он не привел.

Ранее 26 октября сообщалось, что в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Впоследствии, сообщало издание «Страна.ua», тревога распространилась на южные и западные области страны, но утихла в Киевской и западных областях.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят ракетные удары по военным и энергетическим объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на теракт на Крымском мосту, а также на попытки совершения украинскими спецслужбами диверсий на Запорожской и Курской АЭС.

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