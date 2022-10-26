Байден обсудил с премьером Италии Мелони помощь Украине и меры в отношении России

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Yara Nardi/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обсудил с ней вопросы предоставления помощи Украине и принятия мер в отношении России. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

По его данным, американский президент поздравил новоизбранного премьера со вступлением в должность. Стороны «обсудили приверженность дальнейшему оказанию помощи Украине, призыву России к ответу за ее агрессию», а также реагированию на вызовы КНР и обеспечению поставок «доступных» энергоносителей.

Ранее Мелони заявила, что новое правительство Италии не станет отказываться от поддержки Украины и идти на уступки России. Как указала премьер Италии, ее правительство, которое будет приведено к присяге в конце октября, сосредоточится на том, чтобы помочь итальянцам, страдающим от последствий энергетического кризиса.

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