В Киеве призвали дать Украине €4 млрд и сотни тысяч обогревателей, чтобы пережить зиму

Украине требуется около €4 млрд и большое количество оборудования для прохождения отопительного сезона этой зимой, заявил украинский министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, пишет «Страна». По его словам, украинская сторона просит своих партнеров помочь, чтобы государство могло пережить зиму.

«Нам нужно четыре миллиарда евро, чтобы пережить эту зиму, реконструировать дома, поддержать сферы здравоохранения и энергоснабжения. Мы хотим, чтобы миллион украинцев вернулись домой до конца года, и им нужны достойные условия», — отметил Чернышов.

Как указал украинский министр, что касается оборудования, то Украине необходимо около 3 тыс. мобильных станций для очистки воды, 1,5 тыс. станций отопления, 25 тыс. дизельных генераторов и около 300 тыс. электрических обогревателей. Чернышов подчеркнул, что из этого списка закуплены лишь 6 тыс. генераторов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинцев, уехавших заграницу, не возвращаться на родину до весны из-за проблем с энергоснабжением государства.