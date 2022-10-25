Путин призвал улучшить административные процедуры в России на фоне санкций и СВО

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания координационного совета при правительстве призвал обновить и улучшить административные процедуры в России на фоне санкций и СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент отметил, что страна столкнулась с определенными сложностями и необходимостью модернизации процедур еще в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперед таким темпом, который необходим стране», — добавил Путин.

21 октября президент подписал указ о создании координационного совета при правительстве России для обеспечения потребностей СВО. Согласно документу, орган призван улучшить координацию деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти. Совет также будет заниматься обеспечением потребностей Вооруженных сил РФ, прочих войск, воинских формирований и органов.

На первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил при проведении СВО премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе управления. Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение, Денис Мантуров — за поставки вооружения, техники и вещевого имущества.