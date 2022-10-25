В Кремле отреагировали на избрание Сунака премьером Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят предпосылок для ожидания улучшения отношений с Великобританией после вступления на пост нового премьер-министра.

24 октября главой правящей Консервативной партии и премьер-министром страны стал Риши Сунак.

«Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров. Но не в ущерб своим собственным интересам», – цитирует ФАН Пескова.

Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле с поста ушел Борис Джонсон, а Лиз Трасс пробыла на должности только 44 дня.

Ранее Общественная Служба Новостей писала, что в Кремле также оценили идею возведения стены на границах России и Евросоюза. Он подчеркнул, что провал такой идеи доказан с исторической точки зрения.