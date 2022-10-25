Глава Еврокомиссии пообещала Украине беспрерывную помощь на восстановление

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала не прекращать предоставлять помощь Украине по обеспечению насущных потребностей и усилий по восстановлению страны. Об этом она сказала на конференции в Берлине, посвященной украинскому вопросу.

«Мы должны обеспечить оказание помощи Украине на всем протяжении времени, когда у нее будет в этом потребность», — сказала политик.

Она добавила, что ЕК контактирует со странами – членами ЕС по вопросу ежемесячного выделения €1,5 млрд (в сумме — €18 млрд в 2023 году) на нужды Украины. При этом Фон дер Ляйен выразила надежду, что остальные средства предоставят другие партнеры Киева, в частности США.

Также фон дер Ляйен заявила, что Украине требуется до €5 млрд в месяц на насущные потребности.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявлял, что Киев рассчитывает получать в месяц в качестве бюджетной помощи от $4 млрд до $5 млрд.