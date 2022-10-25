NYT: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа

Федеральные прокуроры США, которые расследуют дело против экс-президента страны Дональда Трампа, в последние недели усилили давление на ключевых свидетелей в расчете получить их показания. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным газеты, особый интерес для прокуроров вызывает Уолт Наут. Этот мужчина, как сообщает издание, прежде работал в Белом доме помощником и поваром Трампа, когда тот находился на посту президента Соединенных Штатов, а затем – в поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Также прокуроры оказывают давление на Каша Пателя, который является «давним помощником и союзником» Трампа. В частности, следствие добивается от него информации о том, каким образом изъятые у бывшего главы Белого дома документы оказались в его имении, и как именно политик и его юристы реагировали на запросы федерального правительства об их возвращении, говорится в публикации.

Ранее телеканал CNN сообщал, что команда юристов Трампа изучает возможность допуска сотрудников ФБР к поместью политика Мар-а-Лаго для контрольного обыска, чтобы снять подозрения в возможном препятствовании правосудию с экс-главы Белого дома.

Сотрудники ФБР 8 августа обыскали поместье Трампа Мар-а-Лаго. Как следует из обнародованного 12 августа ордера, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.