Гросси сообщил, что МАГАТЭ по запросу Киева посетит с инспекцией два ядерных объекта

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава украинского Министерства обороны Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о подготовке Киевом провокации на украинской территории, связанной с подрывом «грязной бомбы».

Гросси заявил, что агентство готовит визит на эти объекты в ближайшие дни.

«Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов», — добавили в ведомстве.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет вопрос о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН.