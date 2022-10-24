Гросси сообщил, что МАГАТЭ по запросу Киева посетит с инспекцией два ядерных объекта

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что глава украинского Министерства обороны Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о подготовке Киевом провокации на украинской территории, связанной с подрывом «грязной бомбы».
Гросси заявил, что агентство готовит визит на эти объекты в ближайшие дни.
«Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов», — добавили в ведомстве.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет вопрос о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН.